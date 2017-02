Operação desencadeada na tarde desta terça-feira com auxílio da Polícia Militar.

Polícia Civil apreende arma de fogo e munições no interior de Arvoredo.

A Polícia Civil de Arvoredo e Seara, por meio do Delegado de Polícia Thiago de Oliveira e seus agentes, com o apoio da Polícia Militar, realizaram na tarde desta terça-feira, dia sete, uma apreensão de arma de fogo e munições. Após investigações.

A polícia deflagrou uma operação para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do homem de iniciais D. F.B. de 23 anos, no interior do município de Arvoredo. Na residência foi encontrado um revólver calibre .22, além de cinco munições. O suspeito foi detido e conduzido para a delegacia, onde foi liberado após o pagamento de fiança.Conforme o Delegado de Polícia.

(Fonte: Rádio Belos Montes/Via André Krüger).