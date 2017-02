Sindicato entende que há precarização no atendimento do BB com a reestruturação

As agências bancárias do Banco do Brasil dos municípios de Ipira, Lindóia do Sul, Peritiba e Presidente Castello Branco já estão atendendo como postos avançados. A transformação, que foi anuniciada ainda no ano passado como parte do processo de reestruturação da instituição em todo o Brasil, ocorreu no último dia primeiro. Essa medida também redundou no fechamento da agência do BB, que estava atendendo na Marechal Deodoro, em Concórdia.

Em função dessas alterações, o vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região, Rogério Czarnobay, destaca que isso vem precarizando o atendimento ao cliente. Sobre o fechamento de uma das agências de Concórdia, ele afirma que a instituição não se preparou para absorver os clientes que usavam a Marechal Deodoro. "Antes praticamente não tinha filas na agência da Marechal Deodoro. Agora, na rua do Comércio, há problemas nos caixas eletrônicos e eles estão sucateados. O atendimento está bem precarizado", afirma.

Nesta semana, a Rádio Aliança foi procurada por uma ouvinte que reclamou do número de caixas eletrônicos que estavam com problemas na agência do Banco do Brasil, na rua do Comércio. A resposta que a emissora teve era de que estavam com problemas de operação.

Sobre a transformação de algumas agências da região em postos de atendimento, Czarnobay diz que essa medida pode interferir no atendimento ao cliente. "Por exemplo, a agência de Peritiba agora passa a pertencer a Concórdia. Se o cliente precisa de um aval do gerente para algum procedimento que só é feito em agência, terá que esperar o ok do gerente de Concórdia e isso faz com que o cliente fique esperando", afirma.

Para os trabalhadores, o vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região entende que também poderá haver prejuízos, já que algumas funções gratificadas deixarão de existir. "Um bancário que ganhava X vai ganhar Y. Ele teve toda a sua organização financeira feita encima do seu salário que passará a ser cortado", explica.