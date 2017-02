Agricultores dos municípios de Arabutã, Itá, Ipumirim, Lindóia do Sul, Seara e Xavantina estão preocupados com a demora na renovação e liberação de licenças ambientais para a produção de aves de suínos. De acordo com o deputado Neodi Saretta, esse impasse vem atrapalhando o desenvolvimento dessas atividades. Com objetivo de solucionar o problema, o deputado encaminhou uma solicitação ao presidente da Fundação do Meio Ambiente (FATMA) pedindo agilidade, dentro dos meios legais, na renovação e liberação das licenças.

No documento Saretta explica que, mesmo com o cumprimento das exigências, alguns agricultores relatam que a FATMA não tem emitido o licenciamento. Além disso, há também dificuldade na renovação da documentação necessária para o trabalho. “Os agricultores estão cumprindo todas as exigências e mesmo assim não recebem as licenças, isso causa prejuízos. Os produtores, especialmente os de aves e suínos, da nossa região, têm relatado essa dificuldade e por isso fiz a solicitação. A FATMA precisa encontrar mecanismos para agilizar este processo de liberação das licenças”, explica o deputado.

Saretta destaca que a demora se dá por falta de estrutura da FATMA. O deputado também pede solução. “Sabemos que muitas vezes o servidor tem 200 pedidos na mesa, e é claro que aí demora para emitir um parecer, analisar projetos, uma licença, enfim, falta gente, falta uma estrutura e estamos reivindicando isso há bastante tempo. Com uma estrutura melhor, seria possível inclusive, realizar mutirões para deixar estas licenças atrasadas, em dia”, cobra o deputado

Com informações - Susana Rigo / Ascom deputado Neodi Saretta