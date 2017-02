O juiz André Milani, da Vara Criminal da Comarca de Concórdia, recebeu nesta semana a denúncia do Ministério Público contra Antônio Rodrigues e Isaquiel de Cândido Rodrigues. Os dois devem ser julgados pelo Tribunal do Juri. Eles são acusados de homicídio de Everton Gomes e tentativa de homicídio contra Lauri Gonçalves de Cândido.

Na denúncia do promotor Felipe Brüggemann, consta que no dia 17 de dezembro de 2016 ocorreu um desentendimento em um bar na rua Marcelino Ramos. A discussão ocorreu por causa de um desentendimento em jogo de cartas. Segundo os autos, Everton tentou separar a briga quando foi atingido por Antônio Rodrigues com um golpe de faca no abdômen, na sequência Lauri Gonçalves de Cândido também foi agredido. Este porém foi socorrido e encaminhado por familiares ao pronto-socorro do Hospital São Francisco, onde ficou internado por alguns dias.

Já Everton Gomes também foi encaminhado por familiares ao Hospital São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos e veioi a óbito logo ao dar entrada ao pronto socorro.

Antônio Rodrigues está recolhido no Presídio Regional de Concórdia a disposição da justiça. Já Isaquiel de Cândido Rodrigues esta respondendo em liberdade.

(Com informações do repórter André Krüger).