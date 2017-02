Cerca de 150 Dirigentes Sindicais do Sistema Fetaesc em Santa Catarina se reuniram durante dois dias (30 e 31/01) para deliberar sobre atividades que integram o calendário de ações no estado contra a Proposta de Emenda a Constituição – PEC 287/2016 que tramita na Câmara dos Deputados e trata sobre a Reforma da Previdência Social.

Na ocasião dirigentes sindicais do Sistema Fetaesc decidiram o rumo das atividades estaduais contra o Projeto de Emenda a Constituição – PEC 287/2016 do governo federal que altera as regras atuais da Previdência. Para tentar barrar este processo de perda dos direitos garantidos pela constituição de 1988 e a suspensão da votação ou retirada dos rurais do texto a Fetaesc e os Sindicatos filiados irão organizar um dia “D”.

Outra ação para esclarecer a população e em especial os agricultores e trabalhadores rurais serão os pedidos de Audiência Pública nas Câmara de Vereadores dos municípios. A Fetaesc irá convidar a classe política estadual com seus Deputados, Estaduais e Federais e Senadores, representantes da sociedade para pedir apoio a retirada dos agricultores na Proposta de Reforma.

A Diretora da Fetaesc, Agnes Weiwanko, que coordena a área da previdência acredita que somente com a união de todos será possível reverter este quadro que se mostra desfavorável para a categoria dos trabalhadores rurais e agricultores familiares.

O Presidente da Fetaesc, José Walter Dresch, observou que a sociedade não é contra os agricultores e é necessário esclarecer que o rombo da Previdência não é causado pelos trabalhadores, mas sim pela ingerência do órgão. Para Walter é preciso criar um caminho para que o objetivo, que é a retirada dos rurais dentro do projeto de lei, seja alcançado. Ele informa que neste sentido uma série de ações estão sendo previstas.

Os trabalhos contaram com a participação do Secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Antoninho Rovaris.

O Secretário trabalhou, em parceria com a diretoria da federação, uma estratégia de mobilização para Santa Catarina. Essa proposição surgiu na semana passada no Coletivo dos Presidentes das federações em Brasília. Na oportunidade foi definido esses dois encontros, segunda e terça, para definir as ações estaduais Contra a Reforma da Previdência proposta pelo governo federal.

(Fonte: Beto Mota/Ascom/Fetaesc).