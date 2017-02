A Justiça da Comarca de Capinzal condenou a dupla Rodrigo Boeing e Samuel de Souza Queiroz ao cumprimento de um a dois meses de reclusão em regime inicial aberto pelo crime de estelionato.

O magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo para cada prestação de serviços à comunidade pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser especificada pelo Juízo de Execução.

Conforme denúncia do Ministério Público, a dupla teria usado cartões de crédito clonados em um hotel de Piratuba. A prisão ocorreu por volta das 22h do dia primeiro de julho de 2016, em Piratuba. Com os dois também foram encontradas máquinas de cartão e celulares.

(Fonte: Michel Teixeira).