A Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava denúncia de abuso sexual contra uma menina de 5 anos em Ipira no final do ano passado. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário da comarca de Capinzal.

De acordo com a delegada de polícia da comarca, Fernanda Gehlen da Silva, o suspeito foi indiciado por estupro de vulnerável com base no art. 217-A, caput do Código Penal na modalidade consumada.

A delegada ressalta que o suspeito não foi localizado e, caso seja oferecida denúncia pelo Ministério Público e ele não seja citado pessoalmente e não constituir defensor, o juiz poderá decretar a prisão preventiva.

O caso foi registrado por volta das 15h do dia 29 de dezembro de 2016. A mãe procurou a delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência. O acusado seria um vizinho da família.

O Conselho Tutelar acompanhou os procedimentos. A criança foi encaminhada para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Joaçaba. O exame não acusou conjunção carnal.

A delegada acompanhou a criança no exame. Foi realizada uma entrevista de psicóloga policial com a criança onde ela revelou detalhes dos fatos. As informações foram usadas para as providências por parte da polícia no inquérito policial.

O suspeito já tem passagens pela polícia. A menina está sob os cuidados da mãe.

(Fonte: Michel Teixeira).