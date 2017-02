O preço do quilo do suíno pago ao produtor integrado apresentou elevação nesta semana. O aumento é de R$ 0,10. Com isso, a Coopercentral Aurora passou a remunerar em R$ 3,30 o preço do quilo vivo. Já os frigoríficos BRF, JBS e Pamplona estao pagando R$ 3,20.

Diversos fatores são apontados como responsáveis por essa elevação. Dentre eles a alta procura e a melhora significativa do mercado interno. Esse cenário de aumento na remuneração deve ocorrer nas próximas semanas. Outro fator destacado pelo presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Losivânio de Lorenzi, é a baixa nos custos de produção e isso pode fazer com que os prejuízos verificados no ano passado sejam recuperados.

Além do valor para o integrado, o presidente da ACCS destaca também a melhora do preço para o produtor independente, que passou a ganhar R$ 4,50 nesta semana, o que equivale a R$ 0,45 em relação a última semana.

“Não há suíno pesado no mercado, a oferta está baixa e as grandes indústrias estão procurando suínos no mercado independente”, analisa Losivanio.