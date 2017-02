Com o objetivo de agilizar o processo e evitar o acúmulo de filas durante a entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a Secretaria de Finanças irá realizar a entrega em dois períodos distintos. Inicialmente, entre os dias 14 e 17 de fevereiro – de terça a sexta-feira da semana que vem – apenas as imobiliárias e construtoras poderão fazer a retirada dos carnês impressos. Como o volume destinados a estas empresas é bastante grande e requer tempo de atendimento, optou-se em fazer a separação. Assim, a partir do dia 20 de fevereiro até a data do vencimento do imposto, no dia 15 de março, a entrega se destinará somente a população em geral, que terá maior tempo e comodidade para fazer a retirada do carnê.

Como já de costume, a entrega dos carnês impressos será realizada no subsolo do prédio da prefeitura. O atendimento ocorre das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h. É importante destacar que o período de entrega é de 20 de fevereiro a 15 de março, no entanto, como haverá ponto facultativo durante o Carnaval – dias 27 e 28 de fevereiro – a entrega será do dia 20 a 24 e depois, do dia 1º de março em diante. Para que o atendimento seja facilitado e mais rápido, a recomendação é de que os contribuintes levem o carnê do ano anterior ou o número do cadastro imobiliário.

Mesmo tendo a entrega do material impresso, segue a disponibilidade de impressão das guias de pagamento do IPTU por meio do site da prefeitura. O serviço está disponível desde a última sexta-feira, 3, e permanecerá até o dia 15 de março. Segundo o secretário de Finanças, Jacir Mazocco, a ideia é fortalecer o hábito de obter serviços pelo meio online. “É bem mais rápido, cômodo e permite um planejamento com maior antecipação”, destaca o secretário.

Indiferentemente se optar pelas guias disponibilizadas no site ou pelo carnê impresso, o contribuinte poderá escolher pelo parcelamento em até seis vezes (março a agosto) ou pagamento em cota única – também no dia 15 de março -, com desconto de 10% no tributo (exceto as taxas). O imposto deste ano não sofrerá reajustes, terá apenas a correção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), que é de 7,38%. Em 2017, o valor da UFIR será de R$ 3,46. Segundo a Secretaria de Finanças, a inadimplência quanto ao IPTU, é baixa e não chega a atingir os 10%. Foram impressos aproximadamente 32 mil carnês.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).