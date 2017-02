O serviço de estacionamento rotativo de Concórdia, desativado em maio do ano passado, voltou a funcionar no dia 06 de fevereiro, com o comando de uma nova empresa. Nesta primeira semana de atividades, os motoristas ainda têm algumas dúvidas. Uma delas é a de quem paga por danos causados em veículos estacionados na Área Azul.

O gerente nacional de estacionamento da Merlo Júnior, empresa que agora administra o serviço rotativo em Concórdia, Wilson Roberto Picco, explica que a concessionária não assume os danos causados em veículos estacionados na Área Azul. “Nossa responsabilidade não é a de vigiar o carro, mas sim, a de cobrar a rotatividade. O edital não prevê que tenhamos que nos responsabilizar por danos. Cobramos pelo uso da hora na vaga. Caso aconteça, não temos como assumir”, comenta. “Para nos responsabilizar diretamente pelos veículos, teríamos que cobrar um seguro e aí a hora passaria de R$ 1,50 para uns R$ 5,00”, detalha Picco.

Ainda de acordo com o gerente, no Brasil existem várias decisões em relação a casos do gênero. “São casos e casos, alguns motoristas entram na Justiça e tentam cobrar das concessionárias e aí depende dos fatos. Eles precisam juntar provas de que o dano foi realmente causado em uma vaga na área Azul e aguardar os trâmites judiciais. Existem decisões a favor, outras não”, lembra ele.

Sobre a o estacionamento rotativo: