Um acidente entre carro e moto mobilizou os Bombeiros Voluntários e a Polícia Militar de Concórdia no início da tarde desta quinta-feira, dia 09, na Rua 29 de Julho, próximo ao Sicoob. Uma Honda Biz, placas de Concórdia bateu atrás de uma GM Ipanema, também com placas do município. O condutor da moto, S.U. de 18 anos teve apenas escoriações leves, e a caroneira, de 17 anos, grávida de quatro meses, teve uma luxação no pé e estava estável. Ela foi conduzida ao Hospital.

De acordo com o condutor da moto, o carro atingido parou na pista em função do grande fluxo de veículos no momento. Ele não conseguiu parar a moto e acabou batendo atrás da Ipanema.

Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento e a orientação de trânsito.