Os professores e demais funcionários da rede municipal de ensino de Arabutã estão nos preparativos para o início de mais um ano letivo. Nesta semana várias atividades envolvendo os docentes estão sendo desenvolvidas. A palestra “Competências Comportamentais para Melhores Relacionamentos”, realizada na última segunda-feira, marcou o início dos trabalhos de 2017 na Secretaria Municipal de Educação.

Reunidos no auditório do centro administrativo municipal, todos os servidores da educação tiveram uma palestra com a psicóloga e coach Tainara Nesi. “Foi um encontro muito produtivo que tratou sobre a motivação dos profissionais da educação e também sobre os desafios dos professores diante da sociedade que se apresenta hoje. O perfil dos nossos alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental sofreu diversas mudanças nos últimos anos e, consequentemente, a forma de educar também precisa ser reavaliada”, explica a secretária de Educação e Cultura de Arabutã, Rúbia Cristiana Patzlaff Kiekow.

De acordo com Rúbia, aproximadamente 500 crianças são atendidas pela rede municipal de ensino no município de Arabutã. “Neste ano a educação terá nas escolas o auxílio de Coordenação Pedagógica. Teremos uma responsável pelas três escolas da sede e outra pela núcleo educacional do distrito de Nova Estrela”, completa a secretária.

O retorno das aulas ocorrerá no próximo dia 13, segunda-feira. O horário de funcionamento das escolas, assim como os roteiros do transporte escolar permanecem os mesmos.

(Fonte: Paulo Vinícius Hassemer/Ascom/Prefeitura de Arabutã).