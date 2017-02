Entrega será nesta sexta-feira, dia 10, no Cetredia, em Concórdia.

Nesta sexta-feira, 10, os municípios da Regional de Seara vão receber mais de R$ 738 mil em equipamentos como tratores, ensiladeiras e distribuidores de adubo para ajudar os produtores rurais nos serviços diários da agricultura. A entrega será realizada às 10h, no Centro de Treinamento da Epagri de Concórdia (Cetredia), localizado no Distrito de Santo Antônio (SC-283, Km 23).

A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca fará a entrega de 115 equipamentos, mais de R$ 3,2 milhões para 30 prefeituras das regiões de Concórdia, Seara, Xanxerê e Joaçaba. Todos os municípios da Regional de Seara serão contemplados.

De acordo com o gerente de Políticas Socioeconômicas Rurais e Urbanas, Andrei Tecchio, os equipamentos atendem as demandas apontadas pelos municípios. “Essa é uma forma eficiente de auxiliar os agricultores fornecendo melhores condições para o desenvolvimento de suas atividades e geração de renda no meio rural”, destaca.

Equipamentos para Regional de Seara:

Arabutã: trator, distribuidor de adubo líquido e ensiladeira;

Arvoredo: trator, grade niveladora, carretão 5 toneladas, distribuidor de adubo líquido;

Paial: trator, distribuidor de adubo líquido, roçadeira e ensiladeira;

Itá: trator, distribuidor de adubo líquido, duas ensiladeiras, carretão de 6 toneladas, arador subsolador;

Ipumirim: Carretão 5 toneladas, ensiladeira, dois botijões de sêmen;

Seara: trator, distribuidor de adubo líquido e ensiladeira;

Xavantina: trator, distribuidor de adubo líquido;

Lindóia do Sul: trator, distribuidor de adubo líquido e ensiladeira;

(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara).