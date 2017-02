Um vídeo gravado por um motorista nos últimos dias flagrou um caminhãofazendo manobras perigosas até sair da pista. O fato foi registrado na SC 155, na região de linha Santa Lúcia, interior de Seara.

Pouco antes de se acidentar o caminhão invadiu a pista contrária por diversas vezes e quase colidiu de frente com uma moto e um outro veículo de passeio.

A Polícia Rodoviária Estadual de Bom Jesus, que fiscaliza o trecho, não foi chamada para atender a ocorrência mas já tomou conhecimento do fato. Inclusive teria as imagens mas não identificou a placa do veículo nem o condutor. Bombeiros não foram chamados.

Fonte: Rádio Belos Montes / Seara