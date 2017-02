O Conselho Municipal de Assistência Social iniciou efetivamente as atividades de 2017. Na manhã desta quinta-feira, 9, o prefeito, Rogério Pacheco, nomeou 16 dos 32 membros que compõem o CMAS. Depois de nomeados os novos integrantes, o Conselho realizou a primeira reunião ordinária. Na pauta, prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social, Programa Criança Feliz e assuntos gerais. O CMAS é composto por 16 membros efetivos e 16 suplentes. Metade deles são membros não governamentais – no caso, que permaneceram no Conselho independentemente da nova administração municipal. Os governamentais, que compõe a outra metade, mudam a cada nova gestão. E são estes que foram empossados nesta manhã.

Da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação são representantes Neusa Colombo, DeizelDainaraVoss, Edianemari Biasi, Danielle Hentz, Silvana Casagrande e Jaime Bernardi. Os representantes da Secretaria Municipal de Educação são Cassia Roncaglio, Marta Corradi, Ana Forner e Leda Turcatel. Da Assessoria de Planejamento, estão no Conselho Silviomar Bernardi e Hilda Camini. Da Secretaria de Agricultura, desenvolvimento Rural e Meio Ambiente são membros Rosana Venson e Talita Bogoni. Da Fundação de Esportes, CristieleFinger e Marisete Paz de Oliveira.

O CMAS tem a finalidade de aprovar e acompanhar a Política Municipal de Assistência Social, visando ampliar o processo de controle social e zelar pela ampliação e qualidade da rede de serviços socioassistenciais para todos os seus destinatários. O presidente do Conselho gestão 2016/2018 é o representante do Coletivo Sindical, Luiz Carlos Segala. Como ele é membro não governamental, permanece a frente do Conselho desde o ano passado.

Fonte: Édila Souza/ Ascom/Prefeitura Concórdia