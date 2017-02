Acidente com moto deixa jovem ferida na Rua Tancredo Neves

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam mais um acidente envolvendo moto na tarde desta quinta-feira, dia 09. Uma Honda Biz colidiu com um a caminhonete Nissan Frontier, na Rua Tancredo Neves, no Bairro São Cristóvão. A condutora da moto, V.C.B, de 24 anos teve ferimentos na boca e na cabeça. Ela foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco. A caroneira, G.S.B, de 23 anos e que é irmã da vítima, teve apenas escoriações.

De acordo com informações apuradas no local, a moto transitava no sentido BR 153, e a caminhonete teria feito a conversão, para sair da Tancredo e ingressar em uma rua lateral. A motocicleta bateu na porta direita da Frontier. Os ocupantes da caminhonete não tiveram ferimentos.