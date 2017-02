A comissão executiva da Liga Nacional realizou reunião nesta quinta-feira em São Paulo, para conformação das equipes participantes e discutir assuntos relacionados aos locais de jogos, placas de publicidade, regulamento e definição da tabela de jogos. Ficou pendente apenas a questão do São José, de São José dos Campos, que mesmo incluído na competição, ainda não sabe se vai participar. A Liga deu prazo para que o clube se manifeste oficialmente até o dia 14 deste mês. Caso não confirme participação, o time que jogaria com o São José, pela tabela, vai folgar na rodada. O time do Fóz Iguaçú-PR entra na vaga do Macaé e o Florianópolis Futsal e o Pato Futsal entram no Campeonato como convidados.



A primeira rodada será no dia 31 e março. Não foi aceita a idéia de realizar jogos casados, ou seja, haverá rodadas cheias, não havendo a possibilidade de, numa viagem mais longe, um time fazer duas partidas para evitar custos maiores. Concórdia vai fazer 10 jogos em casa e oito fora. As partidas, na primeira fase, são as seguintes:

Dia 31/3- Fóz Iguaçú x Concórdia- em Fóz do Iguaçú

Dia 21/4- Concórdia x Magnus- em Concórdia

Dia 29/4- Guarapuava x Concórdia- em Guarapuava

Dia 05/5- Concórdia x Florianópolis- em Concórdia

Dia 20/5- Assoeva x Concórdia- em Venâncio Ayres

Dia 26/5- Concórdia x Corínthians- em Concórdia

Dia 02/6- Flôres da Cunha x Concórdia- em Flôres da Cunha

Dia 09/6- Concórdia x Pato Branco- em Concórdia

Dia 16/6- Concórdia x Copagril- em Concórdia

Dia 23/6- Minas x Concórdia- em Belo Horizonte

Dia 30/6- Concórdia x Joinville-em Concórdia

Dia 07/7- Intelli x Concórdia- em São Sebastião do Paraíso

Dia 17/7- Joaçaba x Concórdia- em Joaçaba

Dia 21/7- Concórdia x Marrecos- em Concórdia

Dia 28/7- ACBF x Concórdia- em Carlos Barbosa

Dia 04/8- Concórdia x São José- em Concórdia

Dia 25/8- Concórdia x Atlântico- em Concórdia

Dia 01/9- Concórdia x Jaraguá Futsal- em Concórdia

Dia 08/9- Tubarão x Concórdia- em Tubarão.



Dezesseis times se classificam para a segunda fase quando começarão os mata-mata até a decisão do título.