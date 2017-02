Em função disso, rodízio no abastecimento de água será intensificado durante o fim de semana.

Em função de ajustes no sistema de captação de água, a Casan estará fechando o sistema de abastecimento de água das 10h até às 16h. Nesse período, o sistema de captação de água bruta do rio Suruvi estará paralisada para que haja a energização da nova subestação. No local, novas bombas foram instaladas para melhorar a vazão de água para tratamento e distribuição.

Em nota a Casan afirma que o sistema de tratamento e distribuição de água será prejudicado durante todo o final de semana. Porém, a companhia informa que o bombeamento, inclusive com aumento de captação e tratamento, mediante a amplição no abastecimento e capacidade, será retomada após a conclusão do serviço.

Conforme a companhia, será intensificado o sistma de abastecimento de água em rodízio, o que já está acontecendo. Essa medida deve ser realizada até a madrugada de segunda-feira, dia 13, quando o sistema deverá normalizar.

Por fim, a nota emitida pela Casan reforça que "o transtorno será inevitável, contudo resulta no aumento da capacidade de captação, tratamento e distribuição de água".