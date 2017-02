Na próxima quarta-feira, dia 15, acontecerão duas solturas experimentais de peixes: a primeira no lago da Usina Hidrelétrica Itá, e a segunda, no lago da Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes. A solturas fazem parte do Programa de Monitoramento e Manejo da Ictiofauna, Condicionante da Licença de Operação destas usinas, e foram devidamente autorizadas pelo IBAMA.

A soltura de peixes no lago da Usina Itá acontecerá as 11:00 hs na balsa de Volta Grande, em Alto Bela Vista e será realizada às margens do rio do peixe. Já no lago da Usina Machadinho, a soltura iniciará as 15:30 hs com acesso pelo Centro de Referência em Desenvolvimento Sustentável (CRDS), em Piratuba.

Nas duas ocasiões serão soltos alevinos de dourado, grumatão e piracanjuba, produzidos a partir da reprodução de indivíduos da primeira geração de matrizes selvagens capturadas no alto rio Uruguai.

Todos os peixes que serão soltos receberam uma marcação química que produz uma marca fluorescente, visível sob microscopia, permitindo o acompanhamento dos resultados da ação através da recaptura dos indivíduos soltos.

A soltura é aberta ao público, todos os interessados podem em acompanhar.

(Fonte: Andressa Reina/Ascom/Consórcios Itá e Machadinho).