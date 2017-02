A Polícia Militar realizou operação de combate às drogas, na noite desta quinta-feira, dia 09. Foi apreendido 1,4 grama de maconha.

Em uma boate situada na SC 283, L.A. de 21 anos, portava 0,6 gramas de maconha. E com A.A.D. (29 anos) que estava em um bar no bairro dos Estados, foi encontrado um cigarro de maconha com 0,8 gramas. O Termo Circunstanciado foi confeccionado para os dois, que depois foram liberados.