A Polícia Civil de Concórdia segue com as investigações sobre o caso de Laércio William Chiamentti, de 55 anos de idade, que foi assassinado e teve o corpo esquartejado. As partes foram deixadas em quatro sacos no Bairro Santa Rita, encontrados no dia 05. O delegado Álvaro Optiz, que é responsável pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil Regional, relata que alguns depoimentos já foram tomados.

Segundo ele, a investigação está andando, mas a colaboração das pessoas pode auxiliar. “Com a identificação da vítima, iniciamos a investigação com um direcionamento, pois antes não sabíamos se ele era ou não de Concórdia. Agora já temos depoimentos, informações bem importantes, mas ainda precisamos de mais detalhes para dar sequência na investigação”, explica o delegado. “Seguimos levantando informações e a colaboração das pessoas é importante. Não é preciso se identificar, quem tiver qualquer informação pode ligar para o 181, que estará colaborando de forma sigilosa”, solicita Optiz.

O delegado também comenta que a ocultação da cabeça e de um dos braços, pode ter objetivos planejados. “É provável que o braço pode ter algum sinal, como uma cicatriz, ou tatuagem, que poderiam identificar o corpo, e acreditamos que por isso não foi deixado no mesmo local. A cabeça também poderia mostrar a identidade e a forma com que ele foi morto”, detalha.