Vinte e uma equipes estão confirmadas para a edição de 2017 da Copa CDL de Futebol Suíço. O número foi confirmado durante Congresso Técnico do campeonato, ocorrido nesta semana na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Concórdia.

A primeira rodada já está marcada para às 19h30 do dia 16, próxima quinta-feira, nos campos do Império da Bola.

Na primeira fase, as equipes foram divididas em quatro grupos, sendo três com cinco e um com seis times. Todos jogam entre si dentro de cada chave. Os dois melhores de cada grupo avançam para a fase eliminatória.