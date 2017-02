Sindilojas quer discutir problema de furtos com comando geral da PM

Os casos de furtos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais em Concórdia tem preocupado o Sindilojas. A entidade que congrega os empresários do ramo do comércio - que antes era Sindicom - pretende trazer para Concórdia o comando geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina para explanar sobre esse assunto. O objetivo é fazer esse encontro na Câmara de Vereadores de Concórdia.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança AM, nesta sexta-feira, dia 10, o presidente do Sindilojas, Leocérgio Sarturi, destaca que um documento nesse sentido já foi enviado ao comando do Batalhão de Polícia Militar de Concórdia para que seja enviado ao comando geral da PM, visando realizar esse encontro. Para Sarturi a situação é preocupante, já que o comércio vem registrando quase que diariamente delitos como furtos e arrombamentos.

Para o líder sindical, "a gente entende que a Polícia Militar está fazendo o possível e que o efetivo é baixo, mas temos que achar uma saída. Até mesmo o empresário tem que contribuir e dispor os produtos de uma maneira que possa dificultar a ação dos ladrões", raciocina.

Um dos pontos que poderá ser enfatizado em relação ao número de câmeras de monitoramento na área central do município. Para Sarturi, o núemro de equipamentos existentes e que estão em operação hoje terá que ser ampliado para auxiliar melhor no trabalho da PM.