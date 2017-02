A Polícia Militar de Concórdia informa que a Ronda Escolar será reativada a partir do mês de março desse ano, em Concórdia. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira, dia 10. O objetivo é desenvolver ações de policiamento preventivo e de segurança para as unidades de ensino do município de Concórdia, em conjunto com a Secretaria Municipal da Educação, Agência de Desenvolvimento Regional e diretores escolares da rede pública e particular.

O comando da PM de Concórdia destaca que neste período, a partir de março, haverá o término da Operação Veraneio e o efetivo da região, que está no litoral e em cidades com balneários, estará de volta à região.