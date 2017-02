Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, dia 10, por porte de arma na área central de Seara. A Polícia Militar foi acionada para deter um homem que estava armado no pátio de uma empresa. Ao chegar no local, a PM deu voz de prisão a M.I.B. Com ele, estava uma pistola marca LLAMA, calibre 22, com dois carregadores com 15 munições. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Seara.