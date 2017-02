A 4ª Região de Polícia Militar (RPM), através do 20º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Concórdia, realizou nesta sexta-feira, 10, um treinamento com o efetivo policial militar de Irani. A capacitação foi para a utilização da Carabina CT.30, Taurus.

O treinamento foi ministrado pelo sub comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), capitão Carmiliano do Amarante, com objetivo de oferecer aos policiais militares, maior nível de resposta e proteção durante o atendimento de ocorrências policiais.

Foram repassados conhecimentos teóricos, como, características da arma, emprego, nomenclatura externa e interna, desmontagem e montagem do armamento, sistemas de segurança e funcionamento, entre outros. Também foram realizados exercícios de aprendizagem práticos, com disparos em pé e ajoelhados, entre distâncias diversas.

Após o treinamento, a arma foi entregue aos policiais de Irani, que passarão a contar com mais esta ferramenta de apoio ao atendimento de ocorrências.