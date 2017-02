Desde 2009, o município de Concórdia está entre os 162 catarinenses inclusos na área de recomendação da febre amarela. A justificativa é a região de mata, já que no passado, houveram alguns casos de febre amarela silvestre. Assim, desde 2009, Concórdia disponibiliza, de forma gratuita, a vacina de imunização da doença. Ela é feita somente duas vezes na vida do cidadão. Aos bebês existe um calendário, com a primeira dose aos nove meses e depois o reforço aos quatro anos. Adultos podem tomar a primeira dose com qualquer idade e reforça-la dez anos depois. Por isso, que não existe a necessidade de uma campanha permanente, nem mesmo emergencial neste momento, de surtos pelo país.

A enfermeira da sala de vacinas da Unidade Sanitária do município, Ieda Mara Schumann, destaca que não há motivo para pânico e busca urgente pela dose da vacina. “Não estamos em campanha de vacinação da febre amarela, pois Santa Catarina não tem nenhum caso da doença e como o trabalho vem sendo constante, a maior recomendação fica mesmo às pessoas que vão viajar para alguma área de risco”, informa a enfermeira, ressaltando que é preciso fazer a vacina pelo menos, 10 dias antes da viagem, período necessário para o corpo adquirir a imunidade.

A vacina tem algumas restrições. Pessoas com doenças do sistema imunológico, como diabetes, pacientes em tratamento do câncer, doenças autoimunes, entre outras, precisam de uma avaliação médica para receber a vacina, já que podem haver reações e complicações de saúde, podendo até levar ao óbito. Gestantes e idosos acima de 60 anos também não são vacinados sem avaliação médica. “Toda vacina é passível de reações, pois depende de cada organismo, mas as pessoas em geral não sentem mudanças em seu corpo em decorrência da vacina da febre amarela”, explica Ieda.

A vacina é oferecida em todas as salas de vacinas públicas do município. Elas estão instaladas em todas as unidades da Estratégia da Saúde da Família (ESFs), Unidade Sanitária, postos de saúde dos bairros Jardim e Santa Cruz, nos distritos de Santo Antônio, Tamanduá, Planalto e Engenho Velho (nestes dois últimos, neste mês de fevereiro a responsável está de férias e por isso, não haverá atendimento). Os interessados precisam levar a carteira de vacinação e o cartão SUS. É importante destacar que o mosquito que transmite a febre amarela é o mesmo da dengue chikungunya e zika. Portanto, todas as orientações para evitar os focos do mosquito são muito importantes e não podem ser esquecidas pela população.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).