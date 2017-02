Secretaria do Estado da Agricultura repassa máquinas para 30 prefeituras

O secretário de Estado da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, entregou 115 equipamentos, na manhã desta sexta-feira, dia 10, para 30 prefeituras das regiões de Concórdia, Seara, Xanxerê e Joaçaba. Mais de R$ 3,2 milhões foram investidos. O ato de entrega aconteceu em Concórdia no Centro de Treinamentos da Epagri.

Tratores, distribuidores de adubo orgânico e ensiladeiras foram repassados às Prefeituras. Todos os municípios da AMAUC receberam os equipamentos. “Santa Catarina é um Estado diferenciado, que mesmo em meio a uma crise nacional, consegue cumprir seus compromissos e ainda fazer investimentos como este. São mais de R$ 3 milhões em máquinas e equipamentos para ajudar ao nosso produtor rural”, destaca Sopelsa.

O secretário também comentou, durante a entrega dos equipamentos, que novos investimentos serão feitos ainda neste ano. “Além deste maquinário entregue hoje, já temos no nosso orçamento mais R$ 8 milhões para a compra de mais equipamentos, que pretendemos entregar também, em 2017, para todo o estado, atendendo solicitações das associações de produtores, prefeitos e secretários de agricultura”, adianta ele.

O prefeito de Jaborá, Kleber Nora, que é presidente da AMAUC, ressalta a importância dos investimentos na agricultura. “Cada ação que melhora a atividade do agricultor, é com certeza, muito importante para os municípios. No nosso caso, em Jaborá, por exemplo, a agricultura é responsável por mais de 80% da geração de renda, e estes equipamentos vão auxiliar os produtores”, destaca.