A Prefeitura de Concórdia foi condenada a pagar R$ 150 mil de indenização para 36 agentes comunitárias de saúde do município. O repasse do recurso aconteceu na quarta-feira, dia oito e envolveu representantes do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e as próprias servidoras. A informação é do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia e Região.

Conforme a entidade, o valor é fruto de uma ação judicial movida em 2014, onde a Administração Municipal não estava pagando as férias conforme previa a Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. O processo em questão se refere ao período de 2009 a 2014. A justificativa do Sindicato dos Servidores Municipais de Concórdia é de que essas servidoras também são "celetistas".

O processo transitou na Justiça do Trabalho e foi julgada procedente favorável às servidoras nas três instâncias.