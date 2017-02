As atividades iniciaram na última semana

Procon retoma os atendimentos em Lindóia do Sul

O Procon do Vale da Produção retornou às atividades em Lindóia do Sul na última semana. Conforme a coordenadora do órgão na região, Rosani Camilo, o atendimento será feito nas quartas-feiras pela manhã na prefeitura, das 08:15h às 10:45h.

Ela ressalta que os consumidores que necessitam de atendimento devem sempre levar documentações comprobatórias referente a reclamação, como Nota Fiscal de compra de produtos ou demais documentos.

Nos dias que não há expediente em Lindóia do Sul, os consumidores poderão se deslocar à Ipumirim, também nas dependências da prefeitura, para fazer suas reclamações.

Fonte - Olíria Weber Locatelli / Ascom Prefeitura de Lindóia do Sul