Os Bombeiros Voluntários de Concórdia atenderam, no final da tarde desta sexta-feira,dia 10, mais um acidente entre carro e moto. Desta vez, foi na Rua Dr. Maruri, em frente à agência da Caixa Econômica Federal. O condutor da moto, de 17 anos, foi levado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco com suspeita de traumatismo craniano.

De acordo com informações apuradas no local, o Audi, placas DII 7964 de Concórdia, estaria estacionado, no sentido centro Rua Tancredo Neves, e adentrou na pista para fazer o retorno. Na manobra o condutor do veículo M.B, de 55 anos, não percebeu a motocicleta. A moto, placa MET - 5502, de Concõrdia, bateu na porta do motorista.