O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, realizou a captura de um enxame de abelhas na tarde de sexta-feira, dia 10, no centro da cidade. As abelhas estavam em um pé de laranjeira no jardim da residência. Segundo informações da solicitante, os moradores do local são alérgicos a picada do inseto.

O enxame foi solto em Área de Preservação Permanente afastada do perímetro urbano do município.