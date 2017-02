O acidente aconteceu no início da noite desta sexta-feira

Um idoso, J.M. de 65 anos, sofreu queda de 2,5 metros na Comunidade Lajeado Procópio, por volta das 19h de sexta-feira, dia 10. Ele pintava paredes internas da igreja da comunidade utilizando uma escada, que deslizou.

Os Bombeiros Voluntários realizaram os procedimentos de análise e suporte do paciente, que foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal com suspeita de fratura na região da cintura, na costela e um corte no braço esquerdo.