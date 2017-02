A Polícia Militar de Piratuba apreendeu duas motos e uma Carteira de Habilitação na noite deste sábado, dia 10, durante uma blitz realizada no Bairro dos Estudantes em Ipira, na entrada da ponte. Foram feitas 18 abordagens, entre às 22:50h e 00:15h.

As duas motocicletas recolhidas estavam com débitos no licenciamento. Já a CNH apreendida, era de um condutor que se negou a fazer o teste do bafômetro, o que é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito. Ele também foi multado em R$ 2.934,70.