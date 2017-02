A Polícia faz buscas pelo detento Flávio Ribeiro, que fugiu na manhã deste sábado dia 11. Ele trabalhava na cozinha e ajudava a fazer o café da manhã. A fuga teria acontecido por volta das 6:30h. Ele tem 1,70 de altura e saiu vestindo o uniforme verde do Presídio. Flávio é natural de Irani.

De acordo com o gerente do Presídio, Rodrigo Pastore, o detento está preso há cerca de quatro anos em Concórdia e sempre apresentou bom comportamento. “Ele fica no alojamento externo do presídio e sempre teve comportamento satisfatório, sempre cumpriu todas as regras estabelecidas, e por isso participava, inclusive, das atividades de cunho laboral. Trabalhava na cozinha e nunca apresentou problemas”, conta Pastore.

Esta é a segunda fuga registrada neste ano.