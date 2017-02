O motorista Rivail Rodrigues, 34 anos, teve ferimentos graves após se envolver em acidente de trânsito na madrugada deste sábado, 11, em Seara.



Os Bombeiros do município foram acionados para atender acidente na rua Herculano Zanuzzo, bairro Industrial, em frente a loja MAX Confecções, onde o condutor do veículo Chevett placas LZD 0826- Itá, perdeu o controle do mesmo colidindo contra um muro que fica entre as edificações.



Com a violência do impacto o carro ficou destruído e o motorista ficou preso entre as ferragens. Os Bombeiros resgataram a vítima, que estava inconciente e com suspeita de traumatismo craniano encefálico e demais ferimentos pelo corpo. Ele foi conduzido ao Hospital São Roque de Seara e poteriormente transferido para o Hospítal São Francisco de Concórdia.

Fonte: Rádio Belos Montes