Acontece na tarde desta segunda-feira, dia 13, a apresentação oficial do técnico Gilmar Silva, que irá comandar o Concórdia Atlético Clube nesta temporada de 2017. O ato será na sala de imprensa do Estádio Domingos Machado de Lima, a partir das 17h. Gilmar irá comandar o Galo do Oeste na Copinha Santa Catarina Sub-20 e na série B do estadual.

Gilmar da Silva foi anunciado como o novo treinador do Concórdia Atlético Clube ainda no mês passado. Elé catarinense de Rio do Sul e estava no Ceará, onde comandou o sub-20 dessa equipe. Ele já atuou como treinador em clubes como Joinville, Juventus, Novo Hamburgo e Ceará.