O Presídio Regional de Concórdia registrou a segunda fuga de detendo neste sábado, dia 11. O fato foi percebido no começo da tarde pelos agentes penitenciários, quando foram fazer a segunda chamada para conferência dos detentos, às 13h.

Conforme informações preliminares do diretor do Presídio Regional de Concórdia, Rodrigo Pastores, o detento Jean Ribeiro de Oliveira estava presente na chamada de conferência às 11h30. "Acreditamos que ele deve ter fugido entre o intervalo do almoço e a chamada de conferência da tarde. Antes disso, ele havia recebido visitas de familiares no período da manhã. O detento estava no regime semiaberto, considerado o mais brando e destinado para apenados em fase final do cumprimento de pena por furto. A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas nas imediações no sentido de localizar esse detento.

Esta foi a segunda fuga do Presídio Regional de Concórdia, registrada somente neste sábado, dia 11. A primeira ocorreu por volta das 6h30 e envolveu o preso Flávio Ribeiro, que também cumpria pena no semiaberto. Acredita-se que a fuga desse se deu no momento do café da manhã.

No dia 26 do mês passado, um outro detento també evadiu-se. Alisson Funini de Lima estava trabalhando em uma fábrica de sapatos próximo do Presídio Regional quando empreendeu fuga.

Até o momento, ninguém foi localizado.