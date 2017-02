Começa na próxima segunda-feira, dia 13, o período de treinamentos das categorias de base da Escolinha do Esporte Clube Canarinho e do Concórdia Atlético Clube. As atividades serão realizadas no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.

O clube será formador de atleta para as categorias de base do Concórdia Atlético Clube, trabalhando com as categorias sub-11 e sub-13. Já o Concórdia Atlético Clube irá atuar nas categorias sub-15 e sub-17. O Concórdia irá disputar a série B nestas duas últimas categorias, também.