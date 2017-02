Homem sofre queda de altura e é encaminhado ao Hospital com suspeita de fraturas

Os Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados por volta das 15h, deste sábado, dia 11, para atender um homem que sofreu queda de altura, na Rua Veneto, na Vila D`Itália.

De acordo com as informações apuradas, A.N.N, de 32 anos, prestava serviços em uma residência quando caiu de uma altura de pouco mais de dois metros.Ele foi levado ao Hospital São Francisco com suspeita de fraturas na fíbula direita e na tíbia.