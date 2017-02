Ninguém ficou ferido no acidente. Fotos/Cristiano Mortari

O acidente aconteceu na noite deste sábado, dia 11, por volta das 20:40h, na Rua Osvaldo Zandavalli. D.S, de 26 anos, conduzia uma Saveiro placas ITZ-5271 de Concórdia. Ele perdeu o controle do veículo e colidiu com o portão de uma casa. O motorista estava sozinho e não sofreu ferimentos. Na colisão, parte do portão bateu e deslocou um pilar da garagem da residência.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.