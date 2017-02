A Polícia Civil de Concórdia está próxima de elucidar o crime de assassinato e esquartejamento de Laércio Chiamentti, 55 anos. Conforme informações apuradas pelo departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, uma pessoa teria confessado a autoria do crime e estaria na Delegacia. Ela, inclusive, teria indicado onde a cabeça e o braço esquerdo da vítima poderiam estar. Uma diligência foi feita na região de Linha Schiavini e Linha Santa Catarina no intuito de achar os restos mortais.

O corpo de Laércio Chiamentti foi encontrado, esquartejado, nas margens da estrada que dá acesso a comunidade de Linha Santa Catarina, interior de Concórdia, na manhã do dia cinco de fevereiro. Um trabalhador que passava pelo local percebeu quatro sacos sujos de sangue e foi averiguar o que era até se deparar com partes de um corpo humano. A identificação se deu através da coleta de impressões digitais da mão direita, já que o braço esquerdo não havia sido localizado naquela ocasião, bem como a cabeça da vítima. A confirmação da identidade se deu no fim da tarde da segunda-feira, dia seis. Desde então, a Polícia Civil realizou diversas coletas de depoimento visando elucidar o crime.

(Com informações do repóter Cristiano Mortari)