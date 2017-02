Cabeça da vítima foi achada nas proximidades do sítio onde o suspeito estava morando.

A Polícia Civil de Concórdia identificou o provável autor de assassinato e esquartejamento de Laércio Chiamentti, 55 anos. Conforme informações preliminares, o suspeito teria se apresentado à polícia e confessado o crime nas últimas horas. Em depoimento, ele teria indicado onde estaria a cabeça da vítima. A mesma foi localizada nas proximidades do sítio onde ele etava residindo há poucos dias.

A Polícia Civil, Polícia Militar com o apoio da Militar Rodoviária fez diligências naquela região e localizou o resto mortal, que pode ser de Laércio Chiamentti.

O suspeito, de iniciais J.M, de 47 anos, estava morando de favor em uma propriedade rural na Linha Schiavini, próximo do local onde o corpo foi encontrado. Ele estaria residindo na região há aproximadamente 30 dias.

A Polícia Civil, Polícia Militar e IGP estiveram no local, onde recolheram roupas do suspeito e alguns objetos para ver se há indícios do crime. Até um serrote chegou a ser levado para se periciado.

O corpo de Laércio Chiamentti foi encontrado, esquartejado, nas margens da estrada que dá acesso a comunidade de Linha Santa Catarina, interior de Concórdia, na manhã do dia cinco de fevereiro. Um trabalhador que passava pelo local percebeu quatro sacos sujos de sangue e foi averiguar o que era até se deparar com partes de um corpo humano. A identificação se deu através da coleta de impressões digitais da mão direita, já que o braço esquerdo não havia sido localizado naquela ocasião, bem como a cabeça da vítima. A confirmação da identidade se deu no fim da tarde da segunda-feira, dia seis. Desde então, a Polícia Civil realizou diversas coletas de depoimento visando elucidar o crime.

(Com informações do repóter Cristiano Mortari)