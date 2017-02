Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida no trevão do Irani

Uma pessoa ficou ferida em uma colisão envolvendo camionete e carreta. O fato foi registrado na tarde deste domingo, dia 12, no trevão do Irani. No acidente, envolveram-se uma carreta placas de Curitiba. O condutor, de iniciais J.L.K, de 59 anos, que não sofreu ferimentos. O caminhão estava carregado com máquinas agrícolas.

Na GM/S10, placas de Rio do Sul, conduzido por A.B, de 54 anos, o motorista ficou preso nas ferragens e ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani apresentando suspeita de fratura na clavículoa e ferimentos no rosto, no joelho esquerdo e braço direito.

Também estavam neste veículo as mulheres L.G.B, de 55 anos, e I.G, de 78 anos. As passageiras não apresentavam ferimentos.