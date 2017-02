Cabeça da vítima foi encontrada há cerca de 100 metros do local do crime

A Polícia Civil de Concórdia chegou ao autor do crime que chocou a cidade e a região, na última semana. J.M, de 47 anos, confessou ter assassinado e esquartejado o corpo de Laércio Chiametti, de 55 anos, na noite da sexta-feira, 03. Segundo o autor, o motivo teria sido o último gole de bebida alcóolica que os dois bebiam.

No domingo, dia 05, partes do corpo de foram encontradas em sacos de ráfia na comunidade de Linha Santa Catarina. Neste domingo, dia 12, a com as informações do autor, a Polícia conseguiu encontrar a cabeça de Chiametti, que estava em Linha Schiavini, a cerca de 100 metros da residência onde J.M residia.

Ele contou aos policiais que ambos bebiam na casa de J.M, quando discutiram em função da bebida, que estaria acabando e ambos queriam os "últimos goles". Eles acabaram brigando e se agredindo com socos. J.M detalhou no depoimento, que teria utilizado uma corda para asfixiar Chiametti e depois pensou em enterrar o corpo, porém decidiu cortar as partes. “O motivo mais fútil do que este não pode existir. Matar em função da bebida. Ele contou aos policiais onde cometeu o crime, apontou os local onde estava a cabeça e confessou ter utilizado uma corda para matar a vítima e um serrote para cortar as partes”, conta o delegado responsável pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil Regional, Álvaro Optiz. “Esquartejar tinha realmente o objetivo de dificultar a identificação da vítima”, detalha.

J.M também contou aos policiais que depois de serrar o corpo, utilizou um carrinho de mão para transportar as partes até o local deixado. Um braço ainda não foi encontrado e o autor afirmou que acredita que o membro teria caído do carrinho.

A Polícia Civil, Polícia Militar e o IGP estiveram no local do crime na tarde deste domingo. A corda, o serrote e demais objetos foram recolhidos para a perícia.