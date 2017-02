Enfrentamento será contra a equipe do Pato Branco, do Paraná.

A segunda semana de trabalhos da ACF continuou com grande intensidade, com treinos físicos na academia, quadra e também na nova quadra de futebol de areia do parque de exposições. Todos treinos físicos foram intercalado com treinos táticos comandados pelo técnico Morruga, que pode comprovar a qualidade dos novos atletas e iniciar a preparação para o primeiro compromisso frente ao torcedor concordiense.

Com a proximidade do primeiro amistoso da temporada, a equipe concordiense segue para a terceira semana focada na partida do sábado contra a equipe de Pato Branco, equipe na qual disputará também a LNF em 2017, a equipe contará com atletas com passagens pela Seleção Brasileira, como Simi e Diego.

"A segunda semana foi muito produtiva, com treinos físicos e técnicos táticos, a dedicação dos atletas foi extrema, já na terceira semana que se inicia, iremos desenvolver com mais intensidade a parte técnica e tática, onde começaremos a definir alguns princípios básicos que serão importantes para a temporada, acredito que chegaremos em um bom nível de preparação para o amistoso, ambas as equipes iniciaram a pré-temporada a poucas semanas mas com certeza teremos uma boa partida", declarou o técnico Morruga.

O amistoso contra a equipe paranaense está marcada para às 19h, a bilheteria e a venda de cartões de torcedor estará atendendo a partir das 17h30min.

(Foto: Ricardo Artifon/ACF)