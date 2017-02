Bombeiros de Seara foram acionados por volta das 8h35 deste domingo pra atender um acidente de trânsito na SC 283, na linha Chapada, interior de Arvoredo.



Foi uma saída de pista apenas com danos materiais de veículo VW/Polo com placas MHE 7357 de Palmitos.



Segundo informações, o condutor João Creck teria perdido o controle do veículo em uma curva. O carro parou após chocar-se em uma árvore. Haviam mais duas pessoas e um bêbe no veículo mas ninguém precisou ser conduzido ao hospital.



Os danos materiais foram de pequena monta.

(Com informações da Rádio Belos Montes)