O condutor do Ford KA, placas EJU-9949, de Concórdia, perdeu o controle do veículo, quando subia pela Rua Marcelinos Ramos, fazendo o sentido centro, Presídio. Ele bateu em um VW Fox que estava estacionado, capotou e colidiu com um Chevrolet Prisma, que descia no sentido contrário. O acidente aconteceu por volta das 23:15h, deste domingo, dia 12.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e atenderam o motorista, que estava sozinho no Ford Ka. Ele teve apena um corte na testa e foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco. Os ocupantes do prisma não sofreram ferimentos.

A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência e a orientação de trânsito.