Homens encapuzados invadiram o Thermas de Piratuba Park Hotel na madrugada desta segunda-feira, dia 13. A ação aconteceu por volta de 01:40h. De acordo com as informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, dois homens encapuzados teriam entrado no hotel armados com facas e canivetes. Eles teriam levado o dinheiro do caixa. Valores ainda não foram informados. Ninguém teria ficado ferido. A Polícia Militar esteve no local e faz rondas nas proximidades. As câmeras de monitoramento do hotel e da cidade também estão sendo averiguadas.