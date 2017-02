No carro, quatro pessoas estavam no interior e teriam dispensado um objeto ao avistarem a guarnição.

A Polícia Militar de Irani encontrou pequena quantidade de entorpecente. O fato foi registrado na tarde do domingo, dia 12. A abordagem foi feita ao carro pelo fato dos quatro ocupantes estarem em atitude suspeita. Conforme informações, eles teriam dispensado um objeto ao avistarem a guarnição. Em buscas veicular, foi localizado um grama de maconha no chão, do lado de fora do carro. Estavam no local M.N, E.C, L.C.M e V.A.M.D, todos de 18 anos de idade. Apenas um Termo Circunstanciado foi lavrado.